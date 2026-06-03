Ferrari podjęło decyzję ws. kierowcy. Już wszystko jasne

28-letni obecnie Leclerc dołączył do Scuderii w sezonie 2019 po awansie do F1 w 2018 roku z Sauberem. Rok wcześniej Monakijczyk zdobył tytuł mistrzowski w Formule 2.

Przez lata w Ferrari Leclerc dał zespołowi wiele powodów do świętowania – w tym słynne zwycięstwa na torze Monza w 2019 i 2024 roku, a także triumf na swoim rodzimym torze w Monako w 2024 roku. Pod względem liczby wyścigów w barwach tego zespołu ustępuje tylko Niemcowi Michaelowi Schumacherowi.

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"Nie mógłbym być szczęśliwszy niż kontynuując współpracę ze Scuderia Ferrari" – ogłosił cytowany w komunikacie kierowca, który 10 lat temu trafił do Akademii Ferrari, gdzie zdobywał pierwsze szlify w F1.

"To jest zespół, który zawsze kochałem i od dziecka marzyłem, żeby być jego częścią. Teraz, po tych wszystkich latach, stał się dla mnie drugą rodziną" – podkreślił Leclerc.

Dyrektor zespołu Ferrari Frederic Vasseur, dodał, że "Charles jest częścią rodziny Ferrari od wielu lat i to odnowienie wydaje się czymś bardzo naturalnym".

W klasyfikacji mistrzostw świata F1 w sezonie 2026 Leclerc jest trzeci z dorobkiem 75 pkt. Drugi kierowca Ferrari - Brytyjczyk Lewis Hamilton – zajmuje czwartą lokatę z 72 pkt. Prowadzą kierowcy Mercedesa Włoch Kimi Antonelli - 131 i Brytyjczyk George Russell - 88.

PAP