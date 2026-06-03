Niespodzianka w ćwierćfinale Roland Garros! Turniejowa "4" za burtą

Tenis

Rozstawiony z "4" Felix Auger-Aliassime odpadł z Roland Garros. Kanadyjczyk przegrał w ćwierćfinale z turniejową "10" Włochem Flavio Cobollim, mimo prowadzenia 1:0 w setach.

Flavio Cobolli świętuje zwycięstwo na korcie tenisowym.
fot. PAP/EPA
Flavio Cobolli

Roland Garros wszedł w decydujące fazy. W jednym z ćwierćfinałów mierzyli się rozstawieni odpowiednio z "4" i "10" Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i Włoch Flavio Cobolli.

 

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Premierowa partia padła łupem wyżej notowanego zawodnika. Auger-Aliassime triumfował 6:4. W kolejnych fragmentach rywalizacji Kanadyjczyk nie miał już wiele do powiedzenia. Cobolli zwyciężył trzy partie do czterech, meldując się w najlepszej czwórce paryskiego Wielkiego Szlema.

 

Dla Włocha to największy sukces w karierze. Dotychczas w zmaganiach najwyższej rangi dotarł do ćwierćfinału. Miało to miejsce podczas zeszłorocznej edycji Wimbledonu. O miejsce w wielkim finale Roland Garros Cobolli powalczy z którymś ze swoich rodaków - Matteo Berrettinim lub Matteo Arnaldim.

 

Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli 6:4, 4:6, 4:6, 4:6

jc, Polsat Sport
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