Oficjalnie! Głośny powrót do PlusLigi stał się faktem

Graban to postać doskonale znana w środowisku siatkarskim. Pierwsze trenerskie kroki stawiał w rodzinnym Gdańsku, początkowo w siatkówce kobiecej. Pracował w sztabie utytułowanego Atomu Trefl Sopot, z którym w 2013 roku, jako drugi trener, sięgnął po mistrzostwo Polski. Po wyjeździe za granicę rozpoczął pracę z zespołami męskimi w IBB Polonii Londyn, zdobywając mistrzostwo oraz Puchar Anglii (2017) i notując solidne występy w europejskim Pucharze Challenge.

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Po powrocie do kraju pełnił rolę asystenta Andrei Anastasiego - najpierw w Treflu Gdańsk, a następnie w Projekcie Warszawie. Od listopada 2022 roku samodzielnie prowadził Projekt, z którym w sezonie 2023/2024 wywalczył brązowy medal PlusLigi oraz triumfował w Pucharze Challenge.

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Graban dysponuje również bogatym doświadczeniem reprezentacyjnym. W 2022 roku był pierwszym trenerem reprezentacji Gruzji, a w 2024 roku asystentem Raula Lozano w kadrze Ukrainy. Obecnie prowadzi reprezentację Polski U-22.

- Praca w mniejszym ośrodku to z pewnością spore wyzwanie, ale dla mnie osobiście stanowi ogromną motywację, aby zrobić krok naprzód i spróbować wznieść ten klub na wyższy poziom. Uważam, że mamy tu wszystko, co potrzebne do utrzymania siatkówki na bardzo dobrym poziomie - świetną infrastrukturę: halę, siłownię i zaplecze analityczne, a także bardzo dobry sztab, zarząd, a przede wszystkim fantastyczne środowisko wspierające zespół. Naszym głównym celem jest awans do fazy play-off. Chciałbym zbudować w tej drużynie biało-niebieskie DNA i zadbać o utrzymanie sportowej złości od pierwszej do ostatniej kolejki, abyśmy słynęli z waleczności i nie odpuszczali żadnej piłki, niezależnie od rywala. Zależy mi, by każdy zawodnik czuł się ważnym ogniwem zespołu i każdego dnia się rozwijał. Głęboko wierzę, że moje dotychczasowe doświadczenie, zarówno klubowe, jak i reprezentacyjne, przełoży się przede wszystkim na rozwój młodszych graczy, co ostatecznie zaprocentuje naszym wspólnym, ligowym sukcesem - mówi Graban.

Polsat Sport, Ślepsk Malow Suwałki