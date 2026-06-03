Oficjalnie! Siatkarka reprezentacji Polski zagra w Japonii
Weronika Szlagowska zagra w japońskim klubie Toray Arrows Shiga. W zakończonym sezonie przyjmująca reprezentacji Polski występowała w trzech drużynach - MOYA Radomka Radom, Jakarta Livin Mandiri oraz Bandung BJB Tandamata.
"Z przyjemnością informujemy, że do naszego zespołu dołączyły Aoi Shiozaki, Airina Ogawa, Kaya Watanabe, Diana Meliushkyna, Josephine Obossa, Weronika Szlagowska oraz główny trener Yasuhiro Fukuda" – poinformował klub Toray Arrows Shiga w komunikacie.
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Weronika Szlagowska (rocznik 2001) pochodzi z Tczewa. Pierwszym klubem przyjmującej był UKS Libero Starogard Gdański, a następnie SMS PZPS Szczyrk. Przez trzy lata reprezentowała w rozgrywkach młodzieżowych KS Pałac Bydgoszcz. W czerwcu 2020 roku podpisała kontrakt z drużyną BKS Bielsko-Biała, w którym występowała przez dwa sezony. W latach 2022-24 grała w drużynie Developres Rzeszów.
W sezonie 2025/2026 Szlagowska reprezentowała barwy trzech drużyn. Zaczęła w Tauron Lidze, w ekipie Moya Radomka Radom. W styczniu 2026 opuściła pogrążoną w kłopotach finansowych drużynę. Trafiła do indonezyjskiego klubu Jakarta Livin Mandiri, z którym wywalczyła piąte miejsce w mistrzostwach kraju. Sezon dokończyła w innym klubie z Indonezji - Bandung BJB Tandamata, którego wzmocniła podczas kwietniowych Klubowych Mistrzostw Azji. Jak się okazało, polska przyjmująca pozostanie na kontynencie azjatyckim i zagra w lidze japońskiej.Przejdź na Polsatsport.pl