Oficjalnie! Siatkarka reprezentacji Polski zagra w Japonii

Robert MurawskiSiatkówka

Weronika Szlagowska zagra w japońskim klubie Toray Arrows Shiga. W zakończonym sezonie przyjmująca reprezentacji Polski występowała w trzech drużynach - MOYA Radomka Radom, Jakarta Livin Mandiri oraz Bandung BJB Tandamata.

Dwie siatkarki w bieli i czerwieni przyjmują piłkę podczas meczu siatkówki.
fot. PAP/Paweł Skraba/Akademicki Związek Sportowy
Weronika Szlagowska zagra w lidze japońskiej.

"Z przyjemnością informujemy, że do naszego zespołu dołączyły Aoi Shiozaki, Airina Ogawa, Kaya Watanabe, Diana Meliushkyna, Josephine Obossa, Weronika Szlagowska oraz główny trener Yasuhiro Fukuda" – poinformował klub Toray Arrows Shiga w komunikacie.

 

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Weronika Szlagowska (rocznik 2001) pochodzi z Tczewa. Pierwszym klubem przyjmującej był UKS Libero Starogard Gdański, a następnie SMS PZPS Szczyrk. Przez trzy lata reprezentowała w rozgrywkach młodzieżowych KS Pałac Bydgoszcz. W czerwcu 2020 roku podpisała kontrakt z drużyną BKS Bielsko-Biała, w którym występowała przez dwa sezony. W latach 2022-24 grała w drużynie Developres Rzeszów.

 

W sezonie 2025/2026 Szlagowska reprezentowała barwy trzech drużyn. Zaczęła w Tauron Lidze, w ekipie Moya Radomka Radom. W styczniu 2026 opuściła pogrążoną w kłopotach finansowych drużynę. Trafiła do indonezyjskiego klubu Jakarta Livin Mandiri, z którym wywalczyła piąte miejsce w mistrzostwach kraju. Sezon dokończyła w innym klubie z Indonezji - Bandung BJB Tandamata, którego wzmocniła podczas kwietniowych Klubowych Mistrzostw Azji. Jak się okazało, polska przyjmująca pozostanie na kontynencie azjatyckim i zagra w lidze japońskiej.

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