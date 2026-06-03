Polki odpadły z mundialu! Biało-Czerwone zdeklasowane w ostatnim meczu

Polki wygrały w grupie tylko jedno spotkanie z Madagaskarem (20:10). Uległy kolejno Czeszkom 12:14, Azerkom 13:20 oraz mistrzyniom świata i Europy Holenderkom. Te ostatnie wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów z kompletem zwycięstw. Czechy i Azerbejdżan zmierzą się w barażach o ćwierćfinał. Ich rywalami będą drużyny z miejsc 2 i 3 grupy D, która rywalizację zakończy dopiero w czwartek.

Punkty w meczy z Holandią zdobyły: Klaudia Gertchen 5, Aleksandra Zięmborska 3, Anna Pawłowska 2.

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Tylko pierwsze kilkadziesiąt sekund było wyrównaną walką, potem przewaga mistrzyń Europy i świata rosła proporcjonalnie do upływu czasu. Po czterech minutach Holenderki prowadziły 8:5, a w połowie spotkania 14:5. Najwięcej problemów Biało-Czerwonym sprawiała 22-letnia Lotte van Kruistum, która uzyskała 7 punktów i miała 6 zbiórek. Reprezentantki Polski, mimo głośnego wsparcia kibiców do ostatnich sekund meczu, nie zdołały już odwrócić losów spotkania.

- W całym turnieju zabrakło konsekwencji i skuteczności. Taki jest sport, jeden turniej wychodzi, jeden nie. Wsparcie kibiców było świetne. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali. Jestem bardzo rozczarowana - powiedziała Anna Pawłowska.

Polki w mundialu uczestniczyły po raz piąty. Przed rokiem w Mongolii podopieczne trenerki Edyty Koryzny, olimpijki z Sydney (2000), osiągnęły najlepszy wynik w historii zajmując czwartą lokatę.

PAP