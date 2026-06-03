Polsat Futbol Cast po meczu Polska - Nigeria. Gdzie obejrzeć?

W czwartkowym programie Polsat Futbol Cast Bożydar Iwanow oraz Maciej Żurawski omówią środowy mecz towarzyski pomiędzy Polską a Nigerią. Po potyczce we Wrocławiu z Ukrainą "Biało-Czerwoni" spróbowali swoich sił tym razem przeciwko zespołowi z innego kontynentu.

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Na koniec zapowiemy nasze najbliższe transmisje piłkarskie.



Przy okazji zachęcamy Państwa do zadawania pytań naszym prowadzącym, za pośrednictwem czatu w transmisji na kanale YouTube. Najciekawsze z nich zostaną odczytane na żywo.



Transmisja programu Polsat Futbol Cast o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.