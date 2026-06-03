Polska - Belgia. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

W pierwszym meczu VNL 2026 polskie siatkarki miały trudną przeprawę, ale pokonały Belgię 3:2. W czwartek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z reprezentacją Czech. Kolejnymi rywalami na turnieju w Nankin będą Serbia i Chiny.

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Najwięcej punktów: Julia Szczurowska (25), Monika Lampkowska (15), Martyna Łukasik (13), Anna Obiała (12) - Polska; Britt Herbots (30), Pauline Martin (22), Nathalie Lemmens (12) - Belgia. Polki lepiej od rywalek punktowały w ataku, ale gorzej blokiem (9-12), zagrywką (5-6) i popełniły więcej błędów własnych.

Skrót meczu Polska - Belgia:





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Polska – Belgia 3:2 (25:20, 22:25, 25:23, 18:25, 15:13)

Polska: Julia Szczurowska, Magdalena Jurczyk, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Anna Obiała, Katarzyna Wenerska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Alicja Grabka, Oliwia Sieradzka, Justyna Łysiak, Julita Piasecka, Natalia Kecher, Maja Koput. Trener: Stefano Lavarini.

Belgia: Elise Van Sas, Anna Koulberg, Nel Demeyer, Britt Herbots, Nathalie Lemmens, Pauline Martin – Britt Rampelberg (libero) oraz Lara Nagels, Janne Deleu, Charlotte Krenicky, Britt Fransen, Liese Verhelst. Trener: Kris Vansnick.

Sędziowie: Denny Cespedes (Dominikana) – Ozan Cagi Sarikaya (Turcja).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport