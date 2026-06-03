Liga Narodów siatkarek: Polska - Czechy. Relacja live i wynik na żywo

Polki na pierwszym turnieju Ligi Narodów w Chinach pojawiły się w odmienionym składzie. Z różnych powodów w kadrze zabrakło m.in. Agnieszki Korneluk, Olivii Różański, Aleksandry Gryki, Weroniki Centki-Tietianiec czy Joanny Lelonkiewicz. Z kolei Magdalena Stysiak ma później dołączyć do reprezentacji.

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Mimo tych zmian, na inaugurację pokonały reprezentację Belgii 3:2. Po wyraźnie przegranym czwartym secie, reprezentantki Polski pozbierały się w tie-breaku i pokonały rywalki 15:13.

– Jestem szczęśliwy przede wszystkim, że siatkarki nie zwiesiły głów po setach, w których grały troszeczkę mniej szczęśliwie, mniej udanie. Oczywiście, jak zaczynamy, to jesteśmy bardzo podekscytowani, ale byliśmy w stanie przetrwać te trudności, grać odważnie w ataku i znajdować rozwiązania w tych trudnych momentach – powiedział po meczu trener Stefano Lavarini.

W kolejnym spotkaniu jego podopieczne zagrają z reprezentacją Czech. Po raz ostatni Polki mierzyły się z tą drużyną w 2021 roku, czyli jeszcze w czasach, gdy kadrę prowadził Jacek Nawrocki. W meczu mistrzostw Europy polskie siatkarki wygrały w Płowdiw 3:1. Jak ekipa trenera Lavariniego poradzi sobie w starciu z jedenastą drużyną poprzedniej edycji VNL?

Osiemnaście reprezentacji wystartowało w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W fazie interkontynentalnej drużyny będą rywalizowały o awans do turnieju finałowego VNL 2026, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau. Wystąpi w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz.

Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została rozegrana w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 rozgrywki World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Siatkarki reprezentacji Polski w trzech ostatnich latach wywalczyły brązowe medale.

Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Czechy w czwartek 4 czerwca o godzinie 9.00 na Polsatsport.pl.