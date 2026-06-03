Polskie siatkarki pierwsze spotkania w tegorocznej edycji Ligi Narodów rozegrają w chińskim Nankin. W środę zmierzyły się z Belgijkami. Nie była to dla Polek łatwa przeprawa, ale wygrały to starcie 3:2 (15:13 w tie-breaku).

Zobacz także: Liga Narodów wystartowała! Tie-break rozstrzygnął pierwszy mecz polskich siatkarek

Drugim rywalem będzie reprezentacja Czech. Będzie to pierwsze spotkanie z tą kadrą za kadencji trenera Stefano Lavariniego. Czeszki w ubiegłym roku zadebiutowały w rozgrywkach VNL i zakończyły tamtą edycję na jedenastym miejscu. W kolejnych meczach Polki zmierzą się z Serbią (piątek, 5 czerwca) oraz Chinami (niedziela, 7 czerwca).

W ósmej edycji Ligi Narodów siatkarek zagra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej oraz 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz, czyli reprezentacja Chin, awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Czechy? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Czechy w czwartek 4 czerwca o godzinie 8.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 8.00.

RM, Polsat Sport