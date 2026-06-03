Polska - Czechy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Za polskimi siatkarkami pierwszy mecz w Lidze Narodów 2026. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonał po tie-breaku reprezentację Belgii i od zwycięstwa rozpoczęły zmagania w tej imprezie.

W drugim meczu polskie siatkarki zmierzą się z Czeszkami, które w pierwszej kolejce bez straty seta ograły Chinki.

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W ósmej edycji Ligi Narodów siatkarek gra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej oraz 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz, czyli reprezentacja Chin, awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Polska - Czechy. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Czechy poznamy w czwartek 4 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Czechy, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport