Polska - Nigeria. Relacja live i wynik na żywo

64-letni Urban przejął kadrę w lipcu ubiegłego roku po tym, jak miesiąc wcześniej - po porażce z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata i z powodu konfliktu o opaskę kapitana z Robertem Lewandowskim - z prowadzenia drużyny narodowej zrezygnował Michał Probierz.

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Nowy trener zadebiutował 4 września 2025 w wyjazdowym meczu kwalifikacji mundialu 2026 z Holandią, zakończonym remisem 1:1. Trzy dni później w Chorzowie jego podopieczni pokonali Finów 3:1, a stawką także były eliminacyjne punkty.

Natomiast w październiku Polacy w spotkaniu towarzyskim wygrali z Nową Zelandią 1:0, a następnie umocnili się na drugim miejscu w eliminacyjnej grupie odnosząc w Kownie zwycięstwo nad Litwą 2:0.

Listopad przyniósł ponowne 1:1 z Holandią, tym razem w Warszawie, a passę meczów bez porażki w roli szkoleniowca drużyny narodowej Urban przedłużył trzy dni później, gdy jego podopieczni wygrali w Ta’Qali z Maltą 3:2 na zakończenie zasadniczej fazy kwalifikacji. Drugie miejsce w grupie dało biało-czerwonym przepustkę do dwustopniowych baraży.

Dodatkową batalię o mundial polscy piłkarze stoczyli w marcu - najpierw w Warszawie pokonali Albańczyków 2:1, by w decydującym spotkaniu ulec w Sztokholmie Szwedom 2:3. Pierwsza porażka selekcjonera okazała się brzemienna w skutkach, gdyż po raz pierwszy od 2014 roku biało-czerwonych zabraknie w mundialu.

Z tego powodu w czerwcu zamiast przygotowywać się do piłkarskiego święta, rozgrywają spotkania towarzyskie. W niedzielę we Wrocławiu ulegli Ukrainie 0:2. Był to jednocześnie pierwszy mecz Urbana w roli szkoleniowca kadry, w którym jego podopieczni nie trafili do siatki rywala.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Nigeria na Polsatsport.pl.

BS, PAP