Poważne osłabienie reprezentacji Polski siatkarzy! Czołowy zawodnik kontuzjowany

Mateusz Bieniek od 2023 roku jest siatkarzem Aluron CMC Warty Zawiercie, gdzie trafił z PGE Skry Bełchatów. W ekipie Jurajskich Rycerzy pełni rolę kapitana. Miniony sezon był dla niego bardzo udany - klub z Zawiercia wywalczył mistrzostwo Polski i srebro Ligi Mistrzów, a Bieniek podczas gali Polskiej Ligi Siatkówki został uznany najlepszym siatkarzem sezonu PlusLigi.

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Kibice z pewnością czekali na jego powrót do reprezentacji. Po igrzyskach w Paryżu zmagał się z urazami, a w czerwcu 2025 roku przeszedł operację kolana i w poprzednim sezonie nie grał w drużynie narodowej. Jak się okazało, również i w tym roku polscy siatkarze będą musieli radzić sobie bez Bieńka. Doświadczony środkowy doznał kontuzji i nie zagra w reprezentacji.

"Powołany do kadry reprezentacji Polski Mateusz Bieniek z powodów zdrowotnych niestety nie będzie mógł dołączyć do zespołu przygotowującego się do imprez sezonu 2026" – napisano w komunikacie PZPS.

– Z ciężkim sercem informuję, że z powodów zdrowotnych nie będę mógł wystąpić w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. To dla mnie niezwykle trudna decyzja, ponieważ reprezentowanie Polski zawsze było i jest dla mnie ogromnym zaszczytem i marzeniem. Bardzo nad tym ubolewam, ale teraz najważniejsze jest moje zdrowie i powrót do pełnej sprawności. Trzymam mocno kciuki za chłopaków i całą reprezentację! Do zobaczenia na boisku! – przekazał w mediach społecznościowych Mateusz Bieniek.