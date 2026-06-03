Prezes odchodzi z Widzewa! Znamy następcę

O odwołaniu Rydza i tymczasowym przejęciu obowiązków prezesa zarządu Widzewa przez Dobrzyckiego poinformował w środę klub z Łodzi.

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- Michał w ostatnich latach był ważną częścią Widzewa i odegrał istotną rolę w procesie rozwoju klubu. Dziękuję mu za zaangażowanie, pracę i odpowiedzialność, jaką brał na siebie każdego dnia - powiedział, cytowany w komunikacie większościowy właściciel Widzewa.

Dobrzycki ma pełnić obowiązki szefa klubu do czasu powołania nowego prezesa.

Rydz był związany z Widzewem od 2021 r., a funkcję prezesa pełnił od trzech lat. Zastąpił wówczas Mateusza Dróżdża.

Dobrzycki większościowym udziałowcem spółki prowadzącej drużynę występującą w piłkarskiej Ekstraklasie został pod koniec marca ub.r. Od tego czasu zainwestował w klub ponad 100 mln zł, z czego większość przeznaczył na wzmocnienie zespołu.

Mimo to drużyna prowadzona przez trenera Aleksandara Vukovicia do ostatniej kolejki minionego sezonu nie była pewna pozostania w lidze. Ostatecznie Widzew zakończył rozgrywki na 14. miejscu w tabeli. Przygotowania do nowego sezonu rozpocznie 22 czerwca.

HP, PAP