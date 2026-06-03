Roland Garros: Maja Chwalińska - Diana Sznajder. Relacja live i wynik na żywo

Przed rozpoczęciem turnieju pewnie mało kto wytypowałby taki półfinał. O wielki finał Roland Garros 2026 powalczą bowiem kwalifikantka Maja Chwalińska i Diana Sznajder. Dla obu tenisistek to pierwszy wielkoszlemowy półfinał w karierze.

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W ćwierćfinale Chwalińska pokonała rodaczkę Sznajder, Annę Kalinską. Sznajder sprawiła natomiast gigantyczną sensację, eliminując liderkę rankingu WTA, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Rosjanka przegrywała już 3:6, 3:6, ale ostatecznie wygrała, w trzecim secie triumfując... 6:0.

Wcześniej Chwalińska i Sznajder grały ze sobą raz - w 2022 roku podczas turnieju w Turcji. Wówczas Rosjanka wygrała 2:0. Czy tym razem Polka skutecznie się zrewanżuje i wywalczy pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze?

Relacja live i wynik na żywo meczu Chwalińska - Sznajder na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP