Roland Garros: Marta Kostiuk - Mirra Andriejewa. Relacja live i wynik na żywo

French Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. Rozgrywany jest jako drugi w sezonie - po Australian Open, a przed Wimbledonem i US Open. Zawody często nazywane są Roland Garros. To na cześć bohatera I wojny światowej - Rolanda Garrosa. Jego imię noszą paryskie korty.

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W 2026 roku w Roland Garros wystartowało aż sześciu Polaków. W zawodach ATP od pierwszej rundy swoje zmagania rozpoczęli Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, z kolei w żeńskiej edycji w głównej drabince znalazły się Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Maja Chwalińska.

Tegoroczny turniej Roland Garros rozpoczął się 24 maja i potrwa do niedzieli 7 czerwca. Na paryskich kortach zabrakło Hiszpana Carlosa Alcaraza, który z powodu kontuzji nie mógł wystąpić we Francji.

W zeszłym roku w zmaganiach panów w Paryżu triumfował wspomniany Alcaraz, pokonując w finale Włocha Jannika Sinnera. Wśród pań najlepsza była natomiast Amerykanka Coco Gauff, która w finałowym starciu wygrała z Białorusinką Aryną Sabalenką.

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BS, Polsat Sport