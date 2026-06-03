Ronaldo, Totti i... Wasilewski. Gwiazdor Realu Madryt wymienił Polaka wśród legend!

Utytułowany bramkarz takich klubów jak Atletico Madryt, Chelsea i obecnie Realu Madryt miał problem z kilkoma literami. Nie potrafił wymienić np. piłkarza na literę "L". To samo dotyczyło liter, "E","I" oraz "J". Trzeba jednak przyznać, że 34-latek miał ograniczony czas do namysłu.

Courtois nie miał za to problemów z wymienieniem zawodników na inne litery. I tak oto przy literze "R" wybór padł na brazylijskiego napastnika Ronaldo, natomiast przy literze "T" wspomniał Francesco Tottiego. Przeprowadzający zabawę mógł czuć się zaskoczony, gdy Belg dochodząc do litery "W" wymienił nazwisko Marcina Wasilewskiego, a nie np. Williana, z którym przez cztery lata grał w "The Blues".

ZOBACZ TAKŻE: Nowe doniesienia ws. Lewandowskiego! "Blisko porozumienia". Transfer o krok

Skąd zatem pomysł, aby wymienić byłego reprezentanta Polski? Należy podkreślić, że Courtois zapamiętał naszego rodaka z czasów gry dla Anderlechtu w latach 2007-2013. Wasilewski był wtedy jedną z wyróżniających się postaci rozgrywek. Aż czterokrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju, a do tego należy dodać Puchar i trzy Superpuchary Belgii. Z kolei Courtois w latach 2009-2011 był bramkarzem KRC Genk i też świętował jeden krajowy tytuł.

Obaj mieli też okazję rywalizować ze sobą w Premier League, gdy Courtois stał się już gwiazdą światowego formatu po okresie gry w Atletico Madryt i trafił do Chelsea. Belg zdobył Puchar Ligi Angielskiej, Puchar Anglii oraz dwa mistrzostwa Anglii, które zostały przedzielone sensacyjnym tytułem dla Leicester z Wasilewskim w składzie.

W kolejnych latach Polak wrócił do kraju, gdzie zasilił szeregi Wisły Kraków, a następnie zakończył karierę. Courtois przeniósł się do Realu, z którym wygrał trzy mistrzostwa Hiszpanii i dwukrotnie Ligę Mistrzów. O "Wasylu" jednak nie zapomniał.

Polsat Sport