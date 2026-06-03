Sabalenka zareagowała na wielki powrót rywalki. "To świetna wiadomość dla tenisa"

Cały tenisowy świat żyje informacją o powrocie na kort Sereny Williams. Amerykańska legenda tenisa zagra w turnieju Queen's Club w Londynie. Według "The Athletic", wróci do rywalizacji w deblu u boku 19-letniej Victorii Mboko. 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa zakończy tym samym trwającą cztery lata przerwę od zawodowego tenisa.

Z innych doniesień wynika również, że Amerykanka może wystąpić w turnieju Berlin Open w grze pojedynczej. Tam będzie miała szansę zmierzyć się z Aryną Sabalenką, która nie kryje zadowolenia z perspektywy takiego pojedynku.

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Białorusinka tak wypowiedziała się na temat powrotu legendy:

– To fantastyczna osoba i prawdziwa legenda. Jej powrót jest bardzo inspirujący. Cieszę się, że znów zobaczymy ją na korcie, a być może będę miała okazję zmierzyć się z nią osobiście. To świetna wiadomość dla całego świata tenisa – powiedziała.

IB