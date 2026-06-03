Świetny mecz Polki w Lidze Narodów. "Jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowane"

Podopieczne Stefano Lavariniego dwukrotnie w tym meczu wychodziły na prowadzenie, ale za każdym razem ekipa z Beneluksu doprowadzała do remisu. O losach rywalizacji musiał zatem rozstrzygnąć tie-break. W myśl powiedzenia "do trzech razy sztuka", Polki dopięły swego i mogły cieszyć się z wygranej.

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Bezapelacyjnie liderką w ataku naszej drużyny była Szczurowska, która zapisała przy swoim nazwisku 25 punktów.

- To wspaniale móc zacząć Ligę Narodów od wygranej. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowane przed kolejnymi spotkaniami. Szczerze mówiąc, nie zwracamy uwagi na wiek naszej drużyny czy inne okoliczności. Interesuje nas tylko reprezentowanie Polski i na tym się skupiamy. Chcemy zostawiać na parkiecie pot, łzy i krew, tak aby wygrać tyle, ile się da - podkreśliła atakująca.

Już w czwartek Polki rozegrają kolejny mecz. Rywalem będą Czechy.

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Rozmowa z Julią Szczurowską w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport