Takiej sytuacji nie było od 5 lat! Karuzela trenerska nabiera tempa

Lato w Anglii zapowiada się bardzo ciekawie. Aż siedem klubów zmienia trenera przed rozpoczęciem sezonu 2026/27, a to wcale nie musi być koniec. Ostatnio tyle zmian na stanowiskach szkoleniowców miało miejsce przed sezonem 2021/22, który zakończył się triumfem Manchesteru City prowadzonego przez Pepa Guardiolę.

Wiemy już, że w tym sezonie Hiszpan nie powtórzy tego sukcesu, ponieważ po dziesięciu latach pracy w Manchesterze City zdecydował się odejść z klubu. Jego następcą będzie były szkoleniowiec Chelsea, Enzo Maresca. Włocha czeka bardzo trudne zadanie - przejmie drużynę po jednej z największych legend w historii klubu.



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Niedawno dowiedzieliśmy się również o zwolnieniu Arne Slota przez Liverpool. Po sezonie poniżej oczekiwań klub z północy Anglii zdecydował się pożegnać z Holendrem. Jego miejsce zajmie były trener AFC Bournemouth, Andoni Iraola. Prowadzona przez niego drużyna zakończyła miniony sezon Premier League serią 18 meczów bez porażki, dzięki czemu wywalczyła awans do Ligi Europy.



Kolejnym nowym nazwiskiem w lidze będzie Xabi Alonso, który obejmie schedę po Liamie Roseniorze. Hiszpan przejmie Chelsea po nieudanej przygodzie w Realu Madryt, z którego został zwolniony w styczniu. Po niemal półrocznej przerwie od pracy trenerskiej czeka go nie lada wyzwanie. Jego celem będzie przywrócenie drużyny z zachodniego Londynu do rozgrywek Ligi Mistrzów.



Skoro wiemy już, że Iraola pożegna się z Bournemouth, ktoś będzie musiał go zastąpić. Tym kimś ma zostać dobrze znany kibicom Bundesligi Marco Rose. Niemiec prowadził między innymi Borussię Dortmund oraz RB Lipsk, w którym w 124 meczach jego zespół zdobywał średnio 1,85 punktu na spotkanie. Zobaczymy, czy uda mu się przełożyć ten wynik na realia Premier League.



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Od dawna było wiadomo, że z Crystal Palace pożegna się Oliver Glasner. Pod jego wodzą drużyna z południowego Londynu po raz pierwszy w historii klubu zdobyła Puchar Anglii, pokonując w finale Manchester City 1:0. W kolejnym sezonie Austriak dołożył do klubowej gabloty jeszcze Tarczę Wspólnoty oraz triumf w Lidze Konferencji Europy.

Zastąpienie takiej postaci nie będzie łatwe. Z tym wyzwaniem najprawdopodobniej zmierzy się 47-letni Francuz Pierre Sage, który również może pochwalić się historycznym osiągnięciem. W minionym sezonie prowadzone przez niego Lens po raz pierwszy w historii zdobyło Puchar Francji.

We wtorek dowiedzieliśmy się, że z Fulham odchodzi Marco Silva. Portugalczyk zastąpi w Benfice Lizbona legendarnego José Mourinho, który jest już dogadany z Realem Madryt. W przypadku drużyny z Craven Cottage nie ma jeszcze wyraźnego faworyta do objęcia stanowiska szkoleniowca.

Najczęściej wymienia się trzy kandydatury: Kierana McKennę, byłego trenera Ipswich Town, Thomasa Franka, byłego szkoleniowca Brentford i Tottenhamu, oraz Arne Slota, mistrza Anglii z Liverpoolem w sezonie 2024/25.

Najbardziej prawdopodobnym kandydatem wydaje się jednak McKenna. Irlandczyk z Północy po raz drugi w swojej karierze wywalczył z "Tractor Boys" awans do Premier League. Jeśli zdecyduje się odejść, Ipswich również będzie musiało rozpocząć poszukiwania nowego szkoleniowca.

IB