To koniec! Aluron CMC Warta pożegnała mistrza Polski

41-latek trafił do zespołu z Zawiercia dwa lata temu, kiedy odszedł z Jastrzębskiego Węgla. W tym czasie sięgnął po złoty oraz srebrny medal mistrzostw Polski, a także krajowy puchar. Dodatkowo zdobył srebro w Lidze Mistrzów i brąz w Klubowych Mistrzostwach Świata.

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- Najważniejszym wspomnieniem dla mnie będzie kontakt z ludźmi, z którymi miałem przyjemność współpracować przez ostatnie dwa lata, oraz oczywiście hala przy Blanowskiej i pierwsze historyczne mistrzostwo Polski dla tego klubu i miasta - przekazał Gładyr.

- Uważam, że ten klub jest niesamowity i rozwija się w bardzo imponującym tempie, cały czas doskonaląc się w trakcie tego procesu. Pokazuje nam to, jak wielkie zaangażowanie mają ludzie, którzy nad tym pracują z ogromną pasją i w przyjaznej atmosferze - dodał.





Docenić siatkarza postanowił prezes Kryspin Baran.

- Ogromnym atutem Jurija zawsze jest jego doświadczenie na boisku oraz waleczny charakter, które na pewno miały duże znaczenie przy zdobywaniu przez nasz zespół mistrzostwa Polski. Na pewno na długo zapamiętamy także jego gotowość walki do ostatniej piłki. Niestety, nieodłącznym elementem życia sportowca jest ciągła zmiana i przyszedł moment na kolejną z nich. Dziękujemy mu za te dwa lata spędzone w Zawierciu - podsumował.

Niedawno zakończony sezon był dla środowego już szesnastym w PlusLidze. Dla zespołu z Zawiercia rozegrał łącznie 71 spotkań, w których zdobył 448 punktów.

HP, Polsat Sport