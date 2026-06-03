To koniec! Legendarny snookerzysta ogłosił zakończenie kariery

Sezon 2025/2026 był ostatnim w gronie zawodowców dla Doherty'ego. Irlandczyk ogłosił, że kończy karierę, choć zamierza nadal grać w turniejach dla "seniorów". Doherty sięgnął po tytuł mistrza świata seniorów w 2018 roku, pokonując w finale Brazylijczyka Igora Figueiredo.

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Dwa lata później dotarł do finału tej imprezy, przegrywając ze słynnym Anglikiem Jimmym Whitem. Natomiast w 2024 roku Figueiredo udanie mu się zrewanżował, tym razem ogrywając Doherty'ego w finale.

Przypomnijmy, że niedawno swój pierwszy tytuł mistrza świata w tej odmianie snookera zdobył legendarny Anglik Ronnie O'Sullivan.

Doherty to niezwykle utytułowany zawodnik. W 1997 roku sięgnął po tytuł mistrza świata, pokonując w wielkim finale ówczesnego dominatora, Szkota Stephena Hendry'ego.

Rok później Doherty ponownie dotarł do finału MŚ, jednak tym razem musiał uznać wyższość innego Szkota, Johna Higginsa.

W sezonie 2006/2007 Irlandczyk był na swoim najwyższym miejscu w światowym rankingu - plasował się wówczas na drugiej pozycji. W gronie zawodowców rywalizował od 1990 roku.