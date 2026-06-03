Udany początek sezonu na trawie. Triumf polskiego tenisisty

W cieniu wielkoszlemowego Roland Garros wystartował sezon na kortach trawiastych. Podczas turnieju rangi ATP Challenger Tour w Birmingham rywalizację na zielonym dywanem otworzył Kamil Majchrzak. Rozstawiony z "2" Polak w pierwszej rundzie mierzył się z Australijczykiem Jamesem McCabem.

ZOBACZ TAKŻE: Gigantyczny awans Chwalińskiej w rankingu WTA! Szok. To tak można?!

Premierową partię lepiej rozpoczął niżej notowany tenisista, który prowadził 4:2 z przełamaniem. Przy stanie 5:4 serwował po seta, jednak Majchrzak wybrnął z opresji. Ostateczni zadecydował tie-break, w którym do trzech triumfował Polak.

Drugi akt pojedynku przebiegał już pod dyktando naszego rodaka. Odskoczył na 5:2 z dwoma przełamaniami, a ostatecznie zwyciężył 6:3, meldując się w drugiej fazie imprezy w Birmingham.

O miejsce w ćwierćfinale Majchrzak powalczy z Brytyjczykiem Felixem Gillem. Reprezentant gospodarzy pokonał wcześniej 6:7(5), 7:6(2), 6:4 Francuza Ugo Blancheta.

Kamil Majchrzak - James McCabe 7:6(3), 6:3

jc, Polsat Sport