Udany początek sezonu na trawie. Triumf polskiego tenisisty

Tenis

Kamil Majchrzak pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a 7:6(3), 6:3 i awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP Challenger Tour w Birmingham. Rozstawiony z "2" Polak o ćwierćfinał powalczy z Brytyjczykiem Felixem Gillem.

Tenisista w czapce i zielonej koszulce z rakietą tenisową i piłką.
fot. PAP
Kamil Majchrzak

W cieniu wielkoszlemowego Roland Garros wystartował sezon na kortach trawiastych. Podczas turnieju rangi ATP Challenger Tour w Birmingham rywalizację na zielonym dywanem otworzył Kamil Majchrzak. Rozstawiony z "2" Polak w pierwszej rundzie mierzył się z Australijczykiem Jamesem McCabem.

 

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Premierową partię lepiej rozpoczął niżej notowany tenisista, który prowadził 4:2 z przełamaniem. Przy stanie 5:4 serwował po seta, jednak Majchrzak wybrnął z opresji. Ostateczni zadecydował tie-break, w którym do trzech triumfował Polak.

 

Drugi akt pojedynku przebiegał już pod dyktando naszego rodaka. Odskoczył na 5:2 z dwoma przełamaniami, a ostatecznie zwyciężył 6:3, meldując się w drugiej fazie imprezy w Birmingham.

 

O miejsce w ćwierćfinale Majchrzak powalczy z Brytyjczykiem Felixem Gillem. Reprezentant gospodarzy pokonał wcześniej 6:7(5), 7:6(2), 6:4 Francuza Ugo Blancheta.

 

Kamil Majchrzak - James McCabe 7:6(3), 6:3

jc, Polsat Sport
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