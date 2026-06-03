Wielki powrót siatkarskiej gwiazdy ogłoszony! Znowu zagra w Polsce

W ostatnim czasie siatkarka występowała w tureckim klubie Aydin Buyuksehir Belediyespor. Był to dla niej drugi w karierze wyjazd za granicę i zarazem debiut w Turcji. W kampanii 2022/23 reprezentowała bowiem barwy włoskiego Wash4green Pinerolo.

- Bardzo się cieszę, że Martyna wraca do nas. Po bardzo dobrym sezonie w Turcji wzbudzała zainteresowanie wielu klubów. Tym bardziej cieszymy się, że trafi właśnie do Łodzi. Liczymy na jej doświadczenie i jakość, które wniesie do zespołu. Uważam, że idealnie pasuje do drużyny, którą tworzymy - przyznał prezes klubu Marcin Chudzik.

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W przeszłości Grajber-Nowakowska grała już w Łodzi. Przed wyjazdem do Turcji występowała natomiast w zespole Lotto Chemik Police. Jest między innymi czterokrotną mistrzynią Polski. Ma na swoim koncie także wiele występów w drużynie narodowej.

To nie pierwszy hitowy transfer ekipy PGE Budowlani. Kilka dni temu klub z Łodzi ogłosił zakontraktowanie rozgrywającej Katarzyny Wenerskiej.

BS, Polsat Sport