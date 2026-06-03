Zostają na kolejny sezon! Ważne informacje z ekipy medalisty siatkarskich mistrzostw Polski

Robert MurawskiSiatkówka

Drużyna UNI Opole w poprzednim sezonie wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski. Klub odsłania kolejne karty przed kolejnymi rozgrywkami. W drużynie pozostaną dwie kluczowe siatkarki - Katarzyna Zaroślińska-Król i Natalia Kecher.

Katarzyna Zaroślińska-Król odbiera nagrodę na gali PLS.
fot. PAP
Katarzyna Zaroślińska-Król - najlepsza siatkarka sezonu Tauron Ligi.

Katarzyna Zaroślińska-Król to legenda ekstraklasy siatkarek. Wywalczyła łącznie dziesięć medali mistrzostw Polski - dwa złote (z Chemikiem Police 2017, 2018), cztery srebrne i cztery brązowe. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym zagrała już siedemnaście sezonów, wystąpiła w 418 meczach i zdobyła 6060 punktów.

 

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Po czwarty brązowy krążek sięgnęła w minionym sezonie z UNI Opole. Była pierwszoplanową postacią nie tylko swojej drużyny, ale i całej ligi - wygrała ranking atakujących i punktujących; otrzymała osiem statuetek MVP - najwięcej w Tauron Lidze. Nie dziwi więc, że podczas Gali PLS została uznana najlepszą siatkarką sezonu. W sezonie reprezentacyjnym doświadczona atakująca dołączy do sztabu kadry U18.

 

W drużynie z Opola na kolejny sezon zostanie również Natalia Kecher. Środkowa jest zawodniczką UNI od 2022 roku i rozegrała cztery sezony w Tauron Lidze, występując w 81 meczach. Jej wkład w wywalczenie przez UNI brązowego medalu docenił selekcjoner Stefano Lavarini. Siatkarka przebywa obecnie z reprezentacją Polski na turnieju Ligi Narodów w Chinach.

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