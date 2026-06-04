ATP Challenger w Birmingham: Kamil Majchrzak - Felix Gill. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak i Felix Gill zmierzą się w meczu drugiej rundy turnieju ATP Challenger w Birmingham. Jak poradzi sobie Polak na trawiastych kortach? Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Felix Gill od godz. 11:30 na Polsatsport.pl.
Przed nami kolejne starcie Kamila Majchrzaka podczas zawodów w Birmingham. Polski tenisista ma za sobą już pierwszą rundę zawodów, w której pokazał, że doskonale czuje się na trawiastych kortach, co może być także dobrym prognostykiem przed nadchodzącym wielkimi krokami Wimbledonem.
ZOBACZ TAKŻE: Udany początek sezonu na trawie. Triumf polskiego tenisisty
Majchrzak pokonał w pierwszej rundzie reprezentującego Australię Jamesa McCabe’a 7:6(7-3), 6:3 i zameldował się w kolejnej fazie rozgrywek, gdzie jego rywalem będzie Felix Gill.
Najbliższy rywal Polaka potrzebował trzech setów, aby awansować do kolejnej rundy i na start zawodów w Birmingham pokonał Ugo Blancheta 6:7(5-7), 7:6(7-2), 6:4.
Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Felix Gill od godz. 11:30 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl