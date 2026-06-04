ATP Challenger w Birmingham: Kamil Majchrzak - Felix Gill. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak i Felix Gill zmierzą się w meczu drugiej rundy turnieju ATP Challenger w Birmingham. Jak poradzi sobie Polak na trawiastych kortach? Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Felix Gill od godz. 11:30 na Polsatsport.pl.

Przed nami kolejne starcie Kamila Majchrzaka podczas zawodów w Birmingham. Polski tenisista ma za sobą już pierwszą rundę zawodów, w której pokazał, że doskonale czuje się na trawiastych kortach, co może być także dobrym prognostykiem przed nadchodzącym wielkimi krokami Wimbledonem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Udany początek sezonu na trawie. Triumf polskiego tenisisty

 

Majchrzak pokonał w pierwszej rundzie reprezentującego Australię Jamesa McCabe’a 7:6(7-3), 6:3 i zameldował się w kolejnej fazie rozgrywek, gdzie jego rywalem będzie Felix Gill.

 

Najbliższy rywal Polaka potrzebował trzech setów, aby awansować do kolejnej rundy i na start zawodów w Birmingham pokonał Ugo Blancheta 6:7(5-7), 7:6(7-2), 6:4.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Felix Gill od godz. 11:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATP CHALLENGERFELIX GILLINNEKAMIL MAJCHRZAKTENIS

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 