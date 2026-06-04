Przed nami kolejne starcie Kamila Majchrzaka podczas zawodów w Birmingham. Polski tenisista ma za sobą już pierwszą rundę zawodów, w której pokazał, że doskonale czuje się na trawiastych kortach, co może być także dobrym prognostykiem przed nadchodzącym wielkimi krokami Wimbledonem.

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Majchrzak pokonał w pierwszej rundzie reprezentującego Australię Jamesa McCabe’a 7:6(7-3), 6:3 i zameldował się w kolejnej fazie rozgrywek, gdzie jego rywalem będzie Felix Gill.

Najbliższy rywal Polaka potrzebował trzech setów, aby awansować do kolejnej rundy i na start zawodów w Birmingham pokonał Ugo Blancheta 6:7(5-7), 7:6(7-2), 6:4.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Felix Gill od godz. 11:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport