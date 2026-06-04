Bożydar Iwanow: Powrót do przeciętności

Mówiliśmy, że gdyby nie porażka w karnych z Portugalią, mielibyśmy otwartą i prostą drogę do meczu o złoto, bo w półfinale czekałaby na nas zmęczona i gorsza jakościowo Walia. Szwajcarzy, którzy w ten sam sposób ulegli nam w 1/8 też mogli wtedy powiedzieć, że "gdyby", więc nasze wyobrażenie to tylko prognozowanie nieoparte na żadnych twardych faktach. Druga połowa lat osiemdziesiątych i całe dziewięćdziesiąte to sporo rozczarowań, choć też pamiętać należy, że zdecydowanie trudniej było gdziekolwiek awansować. "Schyłkowy" Beenhakker i kadencja Waldemara Fornalika to czas przeciętności i rozczarowań. Ale takie przeżywa każda reprezentacja.

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Pięć kolejnych awansów na duże imprezy – od ME 2016 po EURO 2024 trochę nas rozpieściło. Mimo że poza wyżej wspomnianymi mistrzostwami we Francji – już sprzed dekady - zazwyczaj narzekaliśmy twierdząc, że nasza reprezentacja zawiodła nasze oczekiwania. Nie pomogło i pierwsze od 32 lat mundialowe wyjście z grupy za kadencji Czesława Michniewicza. Choć były i takie momenty, że brak awansu do fazy pucharowej przed dwoma laty w Niemczech nie był oceniony jako klęska. Bo niezły, acz przegrany w końcówce mecz z Holandią, bo remis z Francją, która wtedy o nic już nie grała.

To nie teza, ale forma rozważania. Czy to wszystko, co dzieje się w ostatnim czasie, to nie jakiś sygnał, że musimy zejść schodek niżej w hierarchii europejskiego i światowego grania? Najpierw spadek do Dywizji B Ligi Narodów, teraz brak awansu na mundial i problemy w czerwcowych towarzyskich spotkaniach. UEFA Nations League była namacalnym świadectwem tego, gdzie się znajdujemy, bo graliśmy przeciw zespołom z tak zwanego pierwszego koszyka. Bośnia i Hercegowina, Walia i Szkocja jeszcze były w naszym zasięgu. Europejska elita pozwalała nam już jedynie na sporadyczne zremisowane spotkania. Na wielki sukces kosztem giganta czekamy od października 2014, choć poza wynikiem należałoby też pamiętać, jak historyczny mecz z Niemcami wyglądał.

Czasu na weryfikację i określenie naszego statusu jest sporo. Nowy profil Ligi Narodów daje szansę na promocję nie tylko mistrzowi grupy, drugi zespół też otrzymuje kuchenne drzwi w barażach. Jeżeli tam, nie daj Boże, nam "nie pójdzie", zawsze będzie można stwierdzić, że przecież najważniejsze są eliminacje do mistrzostw Europy 2028. Ale jeśli kiedyś naszym celem przed każdą imprezą było minimum wyjście z grupy, to dziś trzeba obniżyć poprzeczkę. Niech cieszy nas sam awans. Bo i o niego możemy być zdecydowanie trudniej niż dotychczas.