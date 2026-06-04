Były lider rankingu ATP skreślił Chwalińską! Oto, co powiedział przed półfinałem Roland Garros

Tenis

Były lider rankingu ATP Jewgienij Kafielnikow jest przekonany, że Diana Sznajder pokona Maję Chwalińską w półfinale Roland Garros. Uważa, że Polka nie ma żadnych szans.

Tenisistka przygotowująca się do uderzenia piłki na korcie.
fot. PAP
Maja Chwalińska zagra z Dianą Szander w półfinale Roland Garros

Maja Chwalińska pokonała w środowym ćwierćfinale wielkoszlemowego Roland Garros Annę Kalinską 7:6, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju. Już za kilka godzin Polka zagra o awans do wielkiego finału. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Sznajder.

 

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Były lider rankingu ATP Jewgienij Kafielnikow, który w przeszłości wygrał Roland Garros, był pod wrażeniem występu rodaczki, która w ćwierćfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę. Białorusinka prowadziła 6:3, 5:3, by potem przegrać dziesięć gemów z rzędu i odpaść z rywalizacji. 

 

"Śledziłem ten mecz i nie mogłem uwierzyć. Nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić. To była ogromna sensacja. Ale dla nas jest to bardzo radosna informacja" - przekazał, cytowany przez sports.ru.

 

52-latek jest przekonany, że Sznajder pokona Maję Chwalińską i awansuje do finału.

 

- Szczerze mówiąc, już widzę ją w sobotnim finale. Nie sądzę, żeby polska tenisistka sprawiła jej problemy. Ich styl gry jest mniej więcej podobny, ale Diana jest inteligentniejsza, silniejsza i bardziej stabilna. Przewiduję, że będzie to dla niej łatwa przeprawa - podsumował.

 

Mecz Chwalińska - Sznajder rozpocznie się po zakończeniu spotkania Marta Kostiuk - Mirra Andriejewa. Polka oraz Rosjanka powinny wyjść na kort około godziny 17. 

HP, Polsat Sport
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Chwalińska vs Diana Sznajder. Maja w finale Roland Garros?!
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