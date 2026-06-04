Chwalińska nie mogła w to uwierzyć! Tak wyglądała radość po awansie do finału Roland Garros

Dwusetowe starcie na korcie centralnym im. Philippe’a Chatriera między Chwalińską a Sznajder trwało nieco ponad dwie godziny. Polka od samego początku była niesamowicie zdeterminowana i wykorzystała już pierwszą piłkę meczową.

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Awansując do finału Roland Garros, 24-latka została czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska, a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek.

Chwalińska zagra o triumf w Roland Garros już w sobotę 6 czerwca. Jej rywalką będzie Mirra Andriejewa, która w półfinale pokonała pogromczynię Świątek Martę Kostjuk 6:1, 6:1.

Wielka radość Mai Chwalińskiej po awansie do finału Roland Garros 2026 Zobacz galerię

HP, PAP