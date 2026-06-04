Chwalińska podsumowała półfinał Roland Garros. "Byłam zaskoczona"

Sznajder po awansie do półfinału mówiła, że w meczu z Chwalińską spodziewa się prawdziwej bitwy. Trudno powiedzieć, na ile była to tylko kurtuazja, ale nie pomyliła się, szczególnie w porównaniu do pierwszego półfinału. Rosjanka Mirra Andriejewa w zaledwie 76 minut pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6:1, 6:3.

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- Ten mecz był niesamowitym wyzwaniem, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Szczególnie pierwszy set był bitwą, trwał ponad godzinę. Jestem dumna z tego, jak to zniosłam - powiedziała Chwalińska.

Podopieczna czeskiego trenera Jaroslava Machovsky’ego do głównej drabinki awansowała z kwalifikacji - w Paryżu wygrała już dziewięć meczów. Teraz w dodatku nie miała dnia przerwy, bo ćwierćfinał grała w środę. Polka nie miała jednak problemów z regeneracją.

- Pomogło mi to, że nie grałam w czwartek rano. Poprzednie mecze miałam wcześnie, a lubię spokojne poranki i cieszę się, że taki miałam - zdradziła.

Na trybunach sporo było polskich kibiców, wśród nich m.in. występujący w Paris Saint-Germain szczypiornista Kamil Syprzak. Chwalińska mogła liczyć na wsparcie w trudnych momentach, jak i wielki aplauz po wygranych piłkach.

- Byłam zaskoczona, to dla mnie wielka sprawa. Doceniam doping, jestem za niego wdzięczna. Zdecydowanie kibice mi pomogli, dali mnóstwo energii - podkreśliła, dodając, że lubi grać przy pełnych trybunach, w miejscach, gdzie jest zainteresowanie tenisem.

Niespodzianki sprawia już od pierwszej rundy, gdy wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0.

- Na pewno dodało mi to pewności siebie. Nie mam dużego doświadczania w grze z wysoko notowanymi zawodniczkami. Teraz ranking pozwoli mi na częstsze takie spotkania i zobaczymy, jak to pójdzie - przekazała.

Chwalińska do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu. Nigdy nie była w czołowej setce. Awans do finału oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu będzie 21. rakietą świata. Jeśli sięgnie po tytuł to wskoczy na 14. miejsce, a w rankingu WTA Race, obejmującym tylko ten sezon, na... 10. i zepchnie Igę Świątek z 11. na 12. lokatę.

W meczu ze Sznajder niektóre wymiany były bardzo długie. Rywalka starała się zmieniać kierunek, grać wzdłuż linii, aby zmusić Polkę do biegania, ale ta w obronie często spisywała się fenomenalnie. Rosjanka w uderzenia wkładała mnóstwo siły, a niejednokrotnie i tak pozostało jej tylko bezradnie rozłożyć ręce. Po meczu wyrażała się z uznaniem o grze naszej tenisistki.

- Staram się przed meczem rozpracować rywalkę, a po drugie taka gra przychodzi naturalnie - mówiła Chwalińska o tym, jak udaje jej się przewidywać zagrania przeciwniczek.

- Gdy byłam młodsza, oglądałam mecze tenisowe całymi dniami. Myślę, że to pomogło mi czytać grę - uzupełniła.

Jej tenisowym idolem był przede wszystkim Roger Federer, a potem pozostali członkowie tzw. Wielkiej Trójki - Rafael Nadal i wciąż grający Novak Djokovic.

- Modlę się, żeby Novak dalej grał, abym mogła go oglądać. Czasem wracam do starych meczów i to jest czysta poezja - przyznała.

Chwalińska po zwycięskim forhendzie padła na plecy. Sznajder przez chwilę zaczekała przy siatce, aby jej pogratulować aż w końcu zrobiła to po przejściu na drugą stronę kortu.

- Nie umiem powiedzieć, o czym wtedy myślałam. Byłam w szoku, mieszanina radości i zaskoczenia. Czułam się bardzo przytłoczona - podsumowała.

Finał Chwalińska - Andriejewa odbędzie się w sobotę 6 czerwca o godz. 15.

HP, PAP