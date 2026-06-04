Chwalińska - Sznajder. Co łączy półfinalistki Roland Garros?

24-latka z Dąbrowy Górniczej po raz pierwszy dotarła do wielkoszlemowego półfinału, do tej pory w żadnym z czterech największych tenisowych turniejów nie przebrnęła nawet 2. rundy. W Paryżu debiutuje w głównej drabince.

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Z kolei tenisistka urodzona w Żigulewsku od 2023 roku regularnie występuje w Wielkim Szlemie, choć poza 4. rundą (1/8 finału) US Open 2024 nie ma się czym szczególnie pochwalić.

Polka ma w dorobku jedynie dwa tytuły niższej rangi WTA 125, a Rosjanka ma pięć triumfów w „pełnoprawnych” turniejach, w tym cztery w najlepszym w jej wykonaniu 2024 roku.

Chwalińska najwyżej w rankingu plasowała się na 113. miejscu, a do imprezy w Paryżu startowała ze 114. pozycji. W poniedziałek, dzięki półfinałowi French Open, zamelduje się jednak w okolicach... 30. pozycji. Trzy lata młodsza Sznajder jest 23. rakietą świata, ale najwyższej była klasyfikowana na 11. miejscu.

Wielką różnicę widać także w ich zarobkach - do rozpoczęcia zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa Polka według oficjalnego zestawienia WTA zarobiła 864 030 dolarów, a Rosjanka, która tenisowego abecadła uczyła się w Togliati, 5,17 mln USD.

Jedno za to łączy obie tenisistki i mimo wszystko wyróżnia na tle rywalek - są leworęczne.

PI, PAP