Chwalińska zamieściła post w mediach społecznościowych! Wszystko jasne

Maja Chwalińska osiągnęła wielki sukces i po pokonaniu Diany Sznajder awansowała do finału wielkoszlemowego Roland Garros. Mecz trwał ponad dwie godziny, a niesamowicie zdeterminowana Polka wykorzystała już pierwszą piłkę meczową.

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Tuż po zakończeniu spotkania była wyraźnie poruszona i wzruszona. I nie ma co się dziwić. Trzy godziny później zamieściła post w mediach społecznościowych.

Dodała wymowne zdjęcie z momentu, kiedy leży na korcie, trzymając się z niedowierzaniem za twarz. W opisie widnieje tylko jedna emotikona, która symbolizuje po prostu szok i ogromne emocje.

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca. Rywalką Chwalińskiej w najważniejszym meczu będzie Mirra Andriejewa, która pokonała w półfinale pogromczynię Igi Świątek Martę Kostiuk.