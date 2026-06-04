Chwalińska zamieściła post w mediach społecznościowych! Wszystko jasne

Tenis

Maja Chwalińska wreszcie opublikowała post w mediach społecznościowych po awansie do finału Roland Garros. Dodała tylko jedno zdjęcie.

Tenisistka leży na korcie z rękami na twarzy, obok rakieta tenisowa.
fot. PAP
Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros

Maja Chwalińska osiągnęła wielki sukces i po pokonaniu Diany Sznajder awansowała do finału wielkoszlemowego Roland Garros. Mecz trwał ponad dwie godziny, a niesamowicie zdeterminowana Polka wykorzystała już pierwszą piłkę meczową.

 

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Tuż po zakończeniu spotkania była wyraźnie poruszona i wzruszona. I nie ma co się dziwić. Trzy godziny później zamieściła post w mediach społecznościowych.

 

Dodała wymowne zdjęcie z momentu, kiedy leży na korcie, trzymając się z niedowierzaniem za twarz. W opisie widnieje tylko jedna emotikona, która symbolizuje po prostu szok i ogromne emocje.

 

 

 

 

Wielki finał Roland Garros odbędzie się w sobotę 6 czerwca. Rywalką Chwalińskiej w najważniejszym meczu będzie Mirra Andriejewa, która pokonała w półfinale pogromczynię Igi Świątek Martę Kostiuk. 

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Chwalińska vs Mirra Andriejewa. Maja zwyciężczynią Roland Garros!?
DIANA SZNAJDERMAJA CHWALIŃSKAROLAND GARROSTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA
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