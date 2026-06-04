Czwarta w historii Polski. Chwalińska sięgnęła gwiazd

Jędrzejowska dotarła do finału zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa w 1939 roku. W tej samej edycji triumfowała w deblu. Poza tym słynna przed laty zawodniczka wystąpiła dwa razy w pojedynku o tytuł w 1937 roku - w Wimbledonie i w US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Tyle Chwalińska zarobiła za awans do finału Roland Garros! Kosmiczne pieniądze

W 2012 roku Radwańska przegrała decydujący mecz Wimbledonu z Amerykanką Sereną Williams.

Natomiast Świątek w Paryżu była najlepsza w latach 2020 i 2022-24, w 2022 roku zwyciężyła w US Open w Nowym Jorku, a przed rokiem wygrała turniej na londyńskiej trawie.

24-letnia Chwalińska w czwartkowym półfinale pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. O triumf w stolicy Francji powalczy z inną reprezentantką Rosji, sześć lat młodszą Mirrą Andriejewą.

Wielka radość Mai Chwalińskiej po awansie do finału Roland Garros 2026 Zobacz galerię

PAP