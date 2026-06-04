Czwarta w historii Polski. Chwalińska sięgnęła gwiazd

Tenis

Maja Chwalińska, awansując do finału turnieju French Open, została czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska, a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek.

Zawodniczka tenisa wykonująca forhend na korcie ziemnym.
fot. PAP
Maja Chwalińska

Jędrzejowska dotarła do finału zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa w 1939 roku. W tej samej edycji triumfowała w deblu. Poza tym słynna przed laty zawodniczka wystąpiła dwa razy w pojedynku o tytuł w 1937 roku - w Wimbledonie i w US Open.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tyle Chwalińska zarobiła za awans do finału Roland Garros! Kosmiczne pieniądze

 

W 2012 roku Radwańska przegrała decydujący mecz Wimbledonu z Amerykanką Sereną Williams.

 

Natomiast Świątek w Paryżu była najlepsza w latach 2020 i 2022-24, w 2022 roku zwyciężyła w US Open w Nowym Jorku, a przed rokiem wygrała turniej na londyńskiej trawie.

 

24-letnia Chwalińska w czwartkowym półfinale pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. O triumf w stolicy Francji powalczy z inną reprezentantką Rosji, sześć lat młodszą Mirrą Andriejewą. 

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
Chwalińska vs Mirra Andriejewa. Maja zwyciężczynią Roland Garros!?
ROLAND GARROSTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Gabriela Dabrowski: Jestem w połowie Polką i chciałabym spędzać w tym kraju więcej czasu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 