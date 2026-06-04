Diamentowa Liga w Rzymie. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Inne

Liczna grupa reprezentantów Polski na czele z Natalią Bukowiecką i Pią Skrzyszowską wystąpi w czwartek podczas mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Transmisja zawodów na Stadio Olimpico w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na platformie Polsat Box Go.

Natalia Bukowiecka w stroju reprezentacji Polski podczas biegu.
fot: PAP
Natalia Bukowiecka będzie rywalizować w Rzymie

Jednym z najciekawiej zapowiadających się wydarzeń podczas mityngu w Rzymie będzie rywalizacja na dystansie 400 metrów. Natalia Bukowiecka zmierzy się z niezwykle mocną stawką, w tym z dość niespodziewaną rywalką. Brytyjska specjalistka na dystansie 800 metrów, Keely Hodgkinson, postanowiła wystartować w stolicy Włoch na 400 metrów. 24-latka nigdy wcześniej nie biegała tego dystansu w ramach Diamentowej Ligi.

 

W Rzymie nie zabraknie także innych reprezentantów Polski. W konkurencjach płotkarskich zaprezentują się Pia Skrzyszowska (100 m ppł), którą czeka pojedynek m.in. z utytułowaną Holenderką Nadine Visser, oraz Jakub Szymański (110 m ppł) - jego rywalem będzie Amerykanin Trey Cunningham.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucyjny pomysł rekordzisty świata! Zaproponował stworzenie nowej konkurencji

 

Na dystansach średnich zobaczymy Klaudię Kazimierską i Weronikę Lizakowską w mocno obsadzonym biegu na 1500 metrów, a także Filipa Ostrowskiego, który pobiegnie na 800 metrów. Ponadto w konkursie skoku wzwyż wystąpi Mateusz Kołodziejski.

 

Oprócz tego, Noah Lyles, który przed rokiem w Zurychu jako pierwszy biegacz w historii sięgnął po szóste trofeum Diamentowej Ligi, rozpocznie w Rzymie obronę tytułu.

 

Transmisja mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie od godziny 21:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DIAMENTOWA LIGADIAMENTOWA LIGA W RZYMIEINNELEKKOATLETYKANATALIA BUKOWIECKAPIA SKRZYSZOWSKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Łukasz Zieliński: Stworzyliśmy unikalny na skalę Polski projekt
Zobacz także

Sportowe święto z gwiazdami kadry. Moc atrakcji podczas Dnia Dziecka z Wilfredo Leonem

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 