Jednym z najciekawiej zapowiadających się wydarzeń podczas mityngu w Rzymie będzie rywalizacja na dystansie 400 metrów. Natalia Bukowiecka zmierzy się z niezwykle mocną stawką, w tym z dość niespodziewaną rywalką. Brytyjska specjalistka na dystansie 800 metrów, Keely Hodgkinson, postanowiła wystartować w stolicy Włoch na 400 metrów. 24-latka nigdy wcześniej nie biegała tego dystansu w ramach Diamentowej Ligi.

W Rzymie nie zabraknie także innych reprezentantów Polski. W konkurencjach płotkarskich zaprezentują się Pia Skrzyszowska (100 m ppł), którą czeka pojedynek m.in. z utytułowaną Holenderką Nadine Visser, oraz Jakub Szymański (110 m ppł) - jego rywalem będzie Amerykanin Trey Cunningham.

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Na dystansach średnich zobaczymy Klaudię Kazimierską i Weronikę Lizakowską w mocno obsadzonym biegu na 1500 metrów, a także Filipa Ostrowskiego, który pobiegnie na 800 metrów. Ponadto w konkursie skoku wzwyż wystąpi Mateusz Kołodziejski.

Oprócz tego, Noah Lyles, który przed rokiem w Zurychu jako pierwszy biegacz w historii sięgnął po szóste trofeum Diamentowej Ligi, rozpocznie w Rzymie obronę tytułu.

Transmisja mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie od godziny 21:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport