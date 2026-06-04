Duńczyk w PlusLidze! Polski klub przedstawił nowego siatkarza

Mads Kyed Jensen (rocznik 1999) to mierzący 209 centymetrów wzrostu atakujący reprezentacji Danii. Siatkarską karierę rozpoczynał w duńskim Gentofte Volley. Później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie reprezentował barwy UCLA Bruins (2019-20). W kolejnych latach grał we włoskich klubach Verona Volley (2020-23, 2024-25) i Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo z w Serie A2 (2023-24).

Zobacz także: Oficjalnie! Norwid Częstochowa ogłosił pierwszy transfer siatkarza na nowy sezon

W poprzednim sezonie duński atakujący grał w Portugalii, w drużynie Sporting CP. W fazie grupowej Ligi Mistrzów rywalizował m.in. z Asseco Resovią i Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Mads Kyed Jensen - najlepsze akcje w Lidze Mistrzów 2026:





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Z reprezentacją Danii wygrał Srebrną Ligę Europejską (2021), zdobywając jednocześnie nagrodę MVP całego turnieju. Regularnie reprezentował swój kraj również w kwalifikacjach do mistrzostw Europy oraz turniejach międzynarodowych.

Przed sezonem 2024/25 Jensen wystąpił w barwach Rana Verona podczas Memoriału Janusza Sikorskiego, gdzie włoski zespół triumfował w całym turnieju. W meczu przeciwko Norwidowi Duńczyk był jednym z liderów swojej drużyny, zdobywając 17 punktów.

– Wierzę, że możemy wspólnie przeżyć fantastyczny sezon i swoją grą zasłużyć na wsparcie kibiców – powiedział Jensen po podpisaniu kontraktu z Norwidem.

Mads Kyed Jensen to trzeci siatkarz z Danii, który zagra w rozgrywkach PLS/PlusLigi. Dwaj wcześniejsi to przyjmujący Jesper Petersen (2001-02) oraz rozgrywający Axel Jacobsen (2011), obaj reprezentowali barwy AZS Olsztyn.

Polsat Sport, ksnorwidczestochowa.pl