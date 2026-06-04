Haaland w Realu? Kandydat na prezydenta "Królewskich" składa odważne obietnice

Piłka nożna

Kandydat na prezydenta Realu Madryt zapowiada sprowadzenie gwiazdy Manchesteru City - Erlinga Haalanda. Klub zareagował oficjalnym oświadczeniem w tej sprawie.

Erling Haaland w jasnoniebieskiej koszulce, klaszczący.
Fot.PAP
Erling Haaland do Realu?

Trwają wybory na prezydenta Realu Madryt. Przeciwnik Florentino Pereza, Enrique Riquelme, wytoczył ciężkie działa. W środę wieczorem wystąpił w programie telewizyjnym „El Hormiguero”, gdzie pokazał koszulkę Realu z numerem 9 i nazwiskiem Haaland na plecach. Obiecał przy tym sprowadzenie nie tylko Norwega, ale także jego klubowego kolegi Rodriego.

 

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- Jeżeli nie dotrzymam słowa w sprawie tych zawodników, podpisałem zobowiązanie, zgodnie z którym pokryję sto procent kosztów karnetów na przyszły sezon - powiedział.

 

Riquelme odniósł się również do chęci utalentowanego Norwega, w kwestii dołączenia do drużyny z Madrytu.

 

- Haaland ma klauzulę odstępnego i chce przejść do Realu Madryt - dodał.

 

Norweg rok temu podpisał rekordową umowę z klubem z Manchesteru, która wiąże go z drużyną do 2034 roku. Po występie Riquelme w telewizji ojciec Haalanda wraz z agentką Rafaelą Pimientą wystosowali publiczne oświadczenie.

 

- To wszystko brzmi bardzo interesująco, ale nie jest prawdą. Życzymy powodzenia obu kandydatom w wyborach w Madrycie - napisali w komunikacie.

 

Do sytuacji odniósł się również klub, który wydał oficjalne oświadczenie, zaprzeczając plotkom dotyczącym transferu i grożąc Riquelme pozwem.

 

- Informacje pojawiające się w hiszpańskich mediach dotyczące przyszłości Erlinga Haalanda są nieprawdziwe. Taki scenariusz nie wchodzi w grę, a w kontrakcie nie ma żadnej klauzuli, która mogłaby do niego doprowadzić. Rozważamy podjęcie działań prawnych w związku z wykorzystaniem wizerunku naszego zawodnika w tej sprawie - przekazano w komunikacie.

 

Do Realu mają trafić Denzel Dumfries oraz Ibrahima Konate, a Florentino Perez zapowiada również zatrudnienie legendarnego portugalskiego szkoleniowca Jose Mourinho.

IB
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