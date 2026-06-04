Jego analizy nigdy się nie mylą. Wskazał, która drużyna wygra MŚ 2026

O Klemencie zrobiło się głośno w 2014 roku, kiedy za pomocą opracowanego przez siebie algorytmu chciał pokazać, że... wskazanie piłkarskiego mistrza świata jest praktycznie niemożliwe. Ku zaskoczeniu wszystkich - z samym Klementem włącznie - jego analiza okazała się prawidłowa: mundial w 2014 roku wygrali Niemcy, którzy w opinii piłkarskich ekspertów wcale nie uchodzili za faworytów

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Niemiecki analityk za pomocą swojej metody typował również złotych medalistów turniejów w Rosji oraz Katarze i... znów miał rację: mundiale wygrywały wskazywane przez niego Francja i Argentyna.

- Za pierwszym razem byłem mocno zaskoczony, bo wszyscy znawcy futbolu podkreślali, że europejska drużyna nigdy nie wygrała mistrzostw świata, rozgrywanych w Ameryce Południowej. Później okazało się, że moje analizy trafnie wskazywały Francuzów i Argentyńczyków jako zwycięzców kolejnych mundiali. Ale nadal uważam, że to loteria, jak rzut monetą. Można powiedzieć, że na cztery rzuty cztery razy wypadnie orzeł, a nie reszka i z matematycznego punktu widzenia jest to mało realne, ale nie niemożliwe - przyznał Klement, cytowany przez ESPN.

Według najnowszych prognoz Joachima Klementa, w finale MŚ 2026 Holandia pokona Portugalię, zaś o trzecie miejsce powalczą reprezentacje Anglii i Hiszpanii.

Metoda, opracowana przez Niemca, uwzględnia pięć elementów: miejsca rywalizujących drużyn w rankingu FIFA, atut własnego boiska (w przypadku gospodarza turnieju), a także... warunki pogodowe, liczbę mieszkańców danego kraju oraz PKB per capita.