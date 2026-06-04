Jest już dobrze, a może być jeszcze lepiej! Maja Chwalińska naprawdę jest w stanie to osiągnąć

Maja Chwalińska w tej edycji French Open zachwyca nie tylko polskich kibiców, ale fanów tenisa na całym świecie. Polka, po awansie do głównej drabinki wielkoszlemowej imprezy poprzez kwalifikacje, już dotarła do półfinału. Jej bezpośrednią przeciwniczką w walce o miejsce w finale będzie Diana Sznajder.

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Sukces zapewnił zawodniczce z Dąbrowy Górniczej ogromny skok, jeżeli chodzi o ranking WTA. Chwalińska przed startem zmagań w stolicy Francji plasowała się na 114. miejscu, natomiast w aktualizacji, która zostanie opublikowana po zakończeniu French Open, już na pewno znajdzie się na 30. pozycji.

Może być jednak jeszcze lepiej. Gdyby Chwalińskiej udało się wygrać cały wielkoszlemowy turniej, miała by na swoim koncie 2696 punkty, co zagwarantowałby jej... 14. miejsce w rankingu WTA. Natomiast nawet zwycięstwo w półfinale spowoduje, że Polka wskoczy na 21. lokatę.

Relację na żywo z czwartkowego półfinału z udziałem Chwalińskiej można śledzić TUTAJ. Początek około godziny 16:30.

AA, Polsat Sport