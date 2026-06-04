Kapitalny występ Polki w Diamentowej Lidze! Co za walka do końca (WIDEO)
Klaudia Kazimierska wynikiem 3.59,24 zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 m podczas mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrała Brytyjka Georgia Hunter Bell.
Jakub Szymański 7. w biegu na 110 metrów przez płotki w Rzymie
Pia Skrzyszowska 6. w biegu na 100 metrów przez płotki w Rzymie
Klaudia Kazimierska 2. w biegu na 1500 m w mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie
To najlepszy rezultat Kazimierskiej w tym sezonie i jej najlepszy wynik w historii biegów w zawodach Diamentowej Ligi.
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Polka świetnie finiszowała na ostatnich metrach i wyprzedziła wiele rywalek na finiszu. Brytyjka Hunter Bell wygrała czasem 3.58,63.
Wcześniej Pia Skrzyszowska z najlepszym w tym sezonie czasem 12.69 s zajęła szóste miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki w mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrała Jamajka Megan Simmonds (12.50 s).
Natomiast Jakub Szymański z czasem 13.54 s zajął siódme miejsce w biegu na 110 metrów przez płotki w mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrał Amerykanin Trey Cunningham z rekordem mityngu 12.98 s.
W zawodach ostatecznie udziału nie wzięła Natalia Bukowiecka. Polka wycofała się tuż przed startem ze względu na uraz.Przejdź na Polsatsport.pl