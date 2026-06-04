Kapitalny występ Polki w Diamentowej Lidze! Co za walka do końca (WIDEO)

To najlepszy rezultat Kazimierskiej w tym sezonie i jej najlepszy wynik w historii biegów w zawodach Diamentowej Ligi.

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Polka świetnie finiszowała na ostatnich metrach i wyprzedziła wiele rywalek na finiszu. Brytyjka Hunter Bell wygrała czasem 3.58,63.

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Wcześniej Pia Skrzyszowska z najlepszym w tym sezonie czasem 12.69 s zajęła szóste miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki w mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrała Jamajka Megan Simmonds (12.50 s).

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Natomiast Jakub Szymański z czasem 13.54 s zajął siódme miejsce w biegu na 110 metrów przez płotki w mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrał Amerykanin Trey Cunningham z rekordem mityngu 12.98 s.





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W zawodach ostatecznie udziału nie wzięła Natalia Bukowiecka. Polka wycofała się tuż przed startem ze względu na uraz.

BS, PAP