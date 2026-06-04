Kiedy finał Chwalińska - Andriejewa w Roland Garros? O której godzinie?
Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa to finał wielkoszlemowego Roland Garros. Kiedy finał Chwalińska - Andriejewa w Roland Garros? O której godzinie Chwalińska - Andriejewa w Roland Garros?
Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka dotarła do finału wielkoszlemowego Roland Garros, co jest zdecydowanie jej największym sukcesem w karierze.
ZOBACZ TAKŻE: Chwalińska i Świątek przed kamerą Polsatu Sport! 11 lat później podbijają Roland Garros [WIDEO]
Chwalińska w stolicy Francji wygrała już dziewięć meczów. Najpierw musiała przedzierać się przez eliminacje, w których pokonała Francuzki Alice Rame i Carole Monnet oraz Holenderkę Suzan Lamens. W turnieju głównym odprawiła mistrzynię olimpijską Chinkę Qinwen Zheng, Belgijkę Elise Mertens, Greczynkę Marię Sakkari, Francuzkę Diane Parry oraz Rosjanki Annę Kalinską i Dianę Sznajder.
W wielkim finale przeciwniczką Chwalińskiej jest rozstawiona z "8" Rosjanka Mirra Andriejewa. Dla pań to pierwszy bezpośredni pojedynek.
Chwalińska - Andriejewa. Kiedy mecz? O której godzinie?
Mecz Chwalińska - Andriejewa zostanie rozegrany w sobotę 6 czerwca. Spotkanie rozpocznie się nie przed godziną 15:00.
Przejdź na Polsatsport.pl