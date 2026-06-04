Kiedy finał Chwalińska - Andriejewa w Roland Garros? O której godzinie?

Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka dotarła do finału wielkoszlemowego Roland Garros, co jest zdecydowanie jej największym sukcesem w karierze.

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Chwalińska w stolicy Francji wygrała już dziewięć meczów. Najpierw musiała przedzierać się przez eliminacje, w których pokonała Francuzki Alice Rame i Carole Monnet oraz Holenderkę Suzan Lamens. W turnieju głównym odprawiła mistrzynię olimpijską Chinkę Qinwen Zheng, Belgijkę Elise Mertens, Greczynkę Marię Sakkari, Francuzkę Diane Parry oraz Rosjanki Annę Kalinską i Dianę Sznajder.

W wielkim finale przeciwniczką Chwalińskiej jest rozstawiona z "8" Rosjanka Mirra Andriejewa. Dla pań to pierwszy bezpośredni pojedynek.

Chwalińska - Andriejewa. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Chwalińska - Andriejewa zostanie rozegrany w sobotę 6 czerwca. Spotkanie rozpocznie się nie przed godziną 15:00.

Wielka radość Mai Chwalińskiej po awansie do finału Roland Garros 2026 Zobacz galerię

jc, Polsat Sport