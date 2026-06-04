Kiedy walka Baraniewskiego w UFC? O której godzinie?

Iwo Baraniewski ma za sobą niesamowite miesiące. We wrześniu potrzebował zaledwie 20 sekund, by znokautować Mahameda Aly'ego i wywalczyć kontrakt z UFC w programie Dana White's Contender Series.

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Po niespełna trzech miesiącach zadebiutował w amerykańskiej organizacji i efektownie znokautował Ibo Aslana po starciu, o którym mówił praktycznie cały świat sportów walki.

Polak powrócił do klatki na marcowej gali w Londynie i znów zrobił furorę, kiedy po zaledwie 28 sekundach brutalnie posłał na deski Austena Lane'a.





Niedługo potem dostał propozycję, by zastąpić Jana Błachowicza w starciu z Bogdanem Guskovem. Mimo że przyjął ofertę, do walki nie doszło, ponieważ Uzbek zrezygnował.

Kolejnym rywalem Baraniewskiego miał być Billy Elekana, ale wypadł z pojedynku. Tym samym zmierzy się z Juniorem Tafą, dla którego będzie to dziewiąty pojedynek w UFC. Ostatni stoczył zaledwie miesiąc temu, kiedy znokautował Kevina Christiana.

Kiedy walka Baraniewskiego? O której godzinie?

Starcie Baraniewski - Tafa odbędzie się już w nocy z soboty (6 czerwca) na niedzielę (7 czerwca). Będzie to pierwsza walka w karcie głównej. Tym samym obaj zawodnicy powinni wejść do klatki około godziny 2:00.

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HP, Polsat Sport