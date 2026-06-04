Kogo zabrakło w kadrze Grbicia na Ligę Narodów?

Selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował się na przetestowanie wielu młodych zawodników i danie szansy siatkarzom, którzy nie poznali jeszcze smaku wielkich imprez w seniorskim wydaniu. Tak będzie między innymi w przypadku Marcela Bakaja czy Bartosza Zycha, którzy zadebiutują w Lidze Narodów siatkarzy.

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Jako nowe twarze w reprezentacji Polski zobaczymy podczas Ligi Narodów również między innymi Bartosza Firszta czy Jakuba Ciunajtisa. To oznacza, że w czternastce zabrakło jednak miejsca dla dotychczasowych gwiazd kadry.

Mowa między innymi o Wilfredo Leonie czy Tomaszu Fornalu. Przyjmujący mają za sobą długi i wymagający sezon, wobec czego zabraknie ich w Chinach. Podobnie jest w przypadku Kamila Semeniuka, który sięgnął z zespołem z Perugii po trofeum siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Z powodu urazu całkowicie z gry w tym sezonie kadrowym zrezygnował Mateusz Bieniek. Brak doświadczonego środkowego, kapitana mistrza Polski - Aluron CMC Warty Zawiercie, to spore osłabienie reprezentacji. W Chinach nie pojawi się również Jakub Kochanowski, który niedawno ogłosił odejście z PGE Projektu Warszawa.

Kogo jeszcze zabraknie w kadrze Grbicia na turniej w chińskim Linyi? Te nazwiska można poznać w naszej galerii z wielkimi nieobecnymi na pierwsze zawody Ligi Narodów.

Wielcy nieobecni reprezentacji Polski na Ligę Narodów w Chinach Zobacz galerię

PI, Polsat Sport