Kosa na Kosę - 05.06. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek programu Kosa na Kosę. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Grafika z logo programu Kosa na Kosę i wizerunkami prowadzących Jakuba i Romana Koseckich.
fot. Polsat Sport
Kosa na Kosę z Jakubem i Romanem Koseckimi o meczu Polska-Nigeria

W piątkowym programie Kosa na Kosę Jakub oraz Roman Koseccy omówią środowy mecz towarzyski pomiędzy Polską a Nigerią. Po potyczce we Wrocławiu z Ukrainą (0:2), "Biało-Czerwoni" spróbowali swoich sił tym razem przeciwko zespołowi z innego kontynentu, remisując po przepięknym golu Przemysława Wiśniewskiego 2:2.

 

Kolejne pozbawione "ciężaru gatunkowego" spotkanie było szansą dla selekcjonera Jana Urbana na wypróbowanie nowych wariantów taktycznych oraz sprawdzenie umiejętności zawodników o niższym stażu w reprezentacji Polski. Co wiemy, a czego nie wiemy po tych dwóch spotkaniach? Na te pytania postarają się odpowiedzieć "Kosy".


Na koniec zapowiemy nasze najbliższe transmisje piłkarskie.


Przy okazji zachęcamy Państwa do zadawania pytań naszym prowadzącym, za pośrednictwem czatu w transmisji na kanale YouTube. Najciekawsze z nich zostaną odczytane na żywo.


Transmisja programu Kosa na Kosę o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport
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