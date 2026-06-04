Liga Narodów siatkarek 2026: Tabela. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Przed nami kolejne mecze Ligi Narodów siatkarek, w których najlepsze reprezentacje świata - w tym Polska - zmierzą się w fazie interkontynentalnej, a ta z kolei wyłoni siedmiu uczestników turnieju finałowego, którzy dołączą do gospodarza i rozegrają w dniach 22-26 lipca zawody w Makau.

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Faza interkontynentalna Ligi Narodów rozgrywana jest między 3 czerwca i 12 lipca. Każda z osiemnastu drużyn wystąpi w trzech turniejach, na których rozegra po cztery mecze - czyli łącznie dwanaście spotkań.

Liga Narodów siatkarek została rozegrana po raz pierwszy w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki World Grand Prix, które organizowano w latach 1993-2017. Wcześniejsze edycje VNL wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki w trzech poprzednich latach zdobywały brązowe medale tej imprezy (2023, 2024, 2025).

W Lidze Narodów siatkarek 2026 wystartowało osiemnaście reprezentacji: Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dominikana, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Polska, Serbia, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Włochy. Beniaminkiem jest reprezentacja Ukrainy, która zastąpiła zdegradowaną Koreę Południową.

PI, Polsat Sport