Liga Narodów siatkarek 2026: Tabela. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?
Liga Narodów siatkarek 2026 ruszyła pełną parą, a wraz z nią reprezentacja Polski, która jest jednym z osiemnastu uczestników tegorocznej edycji. Które miejsce zajmują polskie zawodniczki? Na której lokacie plasuje się kadra Stefano Lavariniego?
Przed nami kolejne mecze Ligi Narodów siatkarek, w których najlepsze reprezentacje świata - w tym Polska - zmierzą się w fazie interkontynentalnej, a ta z kolei wyłoni siedmiu uczestników turnieju finałowego, którzy dołączą do gospodarza i rozegrają w dniach 22-26 lipca zawody w Makau.
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Faza interkontynentalna Ligi Narodów rozgrywana jest między 3 czerwca i 12 lipca. Każda z osiemnastu drużyn wystąpi w trzech turniejach, na których rozegra po cztery mecze - czyli łącznie dwanaście spotkań.
Liga Narodów siatkarek została rozegrana po raz pierwszy w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki World Grand Prix, które organizowano w latach 1993-2017. Wcześniejsze edycje VNL wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki w trzech poprzednich latach zdobywały brązowe medale tej imprezy (2023, 2024, 2025).
W Lidze Narodów siatkarek 2026 wystartowało osiemnaście reprezentacji: Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dominikana, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Polska, Serbia, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Włochy. Beniaminkiem jest reprezentacja Ukrainy, która zastąpiła zdegradowaną Koreę Południową.
Tabela Ligi Narodów siatkarek 2026
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