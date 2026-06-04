Liga Narodów siatkarek 2026: Tabela. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Siatkówka

Liga Narodów siatkarek 2026 ruszyła pełną parą, a wraz z nią reprezentacja Polski, która jest jednym z osiemnastu uczestników tegorocznej edycji. Które miejsce zajmują polskie zawodniczki? Na której lokacie plasuje się kadra Stefano Lavariniego?

Trzy uśmiechnięte siatkarki reprezentacji Polski siedzą obok siebie.
Fot. FIVB
Które miejsce zajmują polskie zawodniczki? Na której lokacie plasuje się kadra Stefano Lavariniego?

Przed nami kolejne mecze Ligi Narodów siatkarek, w których najlepsze reprezentacje świata - w tym Polska - zmierzą się w fazie interkontynentalnej, a ta z kolei wyłoni siedmiu uczestników turnieju finałowego, którzy dołączą do gospodarza i rozegrają w dniach 22-26 lipca zawody w Makau.

 

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Faza interkontynentalna Ligi Narodów rozgrywana jest między 3 czerwca i 12 lipca. Każda z osiemnastu drużyn wystąpi w trzech turniejach, na których rozegra po cztery mecze - czyli łącznie dwanaście spotkań.

 

Liga Narodów siatkarek została rozegrana po raz pierwszy w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki World Grand Prix, które organizowano w latach 1993-2017. Wcześniejsze edycje VNL wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki w trzech poprzednich latach zdobywały brązowe medale tej imprezy (2023, 2024, 2025).

 

W Lidze Narodów siatkarek 2026 wystartowało osiemnaście reprezentacji: Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dominikana, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Polska, Serbia, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Włochy. Beniaminkiem jest reprezentacja Ukrainy, która zastąpiła zdegradowaną Koreę Południową.

Tabela Ligi Narodów siatkarek 2026

Tabela Ligi Narodów siatkarek przedstawia aktualne wyniki i pozycje drużyn

 

PI, Polsat Sport
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