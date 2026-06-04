Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - czwartek 4.06 (WIDEO)

Siatkówka

Trwa rywalizacja w pierwszym tygodniu Ligi Narodów. W drugim dniu nie brakowało interesujących konfrontacji, wśród nich spotkanie Polska - Czechy. Kto wygrał swoje mecze? Liga Narodów siatkarek - sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów - czwartek 4 czerwca.

Siatkarki podczas meczu przy siatce, jedna z nich wykonuje wyskok do bloku.
fot. FIVB
Siatkówka - Liga Narodów 2026. Wyniki meczów.

Quebec, Brasilia i Nankin to miasta, które goszczą siatkarki podczas pierwszego tygodnia zmagań w Lidze Narodów (3-7 czerwca). Osiemnaście reprezentacji rozpoczęło rywalizację w ósmej edycji tych prestiżowych rozgrywek.

 

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Polki grają w chińskim mieście Nankin. Na inaugurację zmierzyły się z Belgią i wygrały 3:2 (15:13 w tie-breaku). W drugim spotkaniu zmierzą się z reprezentacją Czech.

 

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

 

Liga Narodów siatkarek 2026 - wyniki meczów (czwartek 4.06):

 

2026-06-04: Brazylia – Holandia 3:1 (25:17, 25:15, 25:27, 25:23)
2026-06-04: Kanada – Niemcy 1:3 (26:28, 25:22, 18:25, 18:25)
2026-06-04: Polska – Czechy (czwartek, godzina 8.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-04: Chiny – Tajlandia (czwartek, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-04: Turcja – Holandia (czwartek, godzina 21.15; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-06-04: Ukraina – Niemcy (czwartek, godzina 22.15; transmisja – Polsat Sport Extra 2).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport
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