Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa. Wynik finału Roland Garros. Kto wygrał French Open?

Tenis

Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa to finał wielkoszlemowego Roland Garros. Kto wygrał finał Roland Garros Chwalińska - Andriejewa? Jaki był wynik meczu? Kto wygrał French Open?

Tenisistka Maja Chwalińska wykonuje zamach rakietą, uderzając piłkę.
fot. PAP/EPA
Maja Chwalińska

Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka niespodziewanie zameldowała się w wielkim finale Roland Garros, pokonując po świetnym spotkaniu Rosjankę Dianę Sznajder.

 

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Nasza reprezentantka zachwyca w stolicy Francji. W szczególności wrażenie robi styl, w jakim Chwalińska zwycięża.

 

O tytuł Roland Garros Polka zagra z kolejną Rosjanką - turniejową "8" Mirrą Andriejewą.

Chwalińska - Andriejewa. Wynik finału Roland Garros. Kto wygrał French Open?

Wynik finału Roland Garros Chwalińska - Andriejewa poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Chwalińska - Andriejewa, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

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