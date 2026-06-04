Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa. Wynik finału Roland Garros. Kto wygrał French Open?
Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa to finał wielkoszlemowego Roland Garros. Kto wygrał finał Roland Garros Chwalińska - Andriejewa? Jaki był wynik meczu? Kto wygrał French Open?
Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka niespodziewanie zameldowała się w wielkim finale Roland Garros, pokonując po świetnym spotkaniu Rosjankę Dianę Sznajder.
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Nasza reprezentantka zachwyca w stolicy Francji. W szczególności wrażenie robi styl, w jakim Chwalińska zwycięża.
O tytuł Roland Garros Polka zagra z kolejną Rosjanką - turniejową "8" Mirrą Andriejewą.
Chwalińska - Andriejewa. Wynik finału Roland Garros. Kto wygrał French Open?
Wynik finału Roland Garros Chwalińska - Andriejewa poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Chwalińska - Andriejewa, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.Przejdź na Polsatsport.pl