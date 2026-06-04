Maja Chwalińska - wiek, wzrost, rodzice. Gdzie mieszka? Ile zarobiła?

Maja Chwalińska wiek

Ile lat ma Maja Chwalińska? Jeśli chodzi o wiek, polska tenisistka urodziła się w 2001 roku. Jej dokładna data urodzenia to 11 października, w związku z czym ma 24 lata.

Maja Chwalińska wzrost

Jeśli chodzi o wzrost, Maja Chwalińska mierzy 164 centymetry.

Maja Chwalińska gdzie mieszka?

Gdzie mieszka Maja Chwalińska? Polska tenisistka mieszka w Dąbrowie Górniczej.

Jak zmieniała się Maja Chwalińska? Zobacz galerię

Maja Chwalińska skąd pochodzi?

Natomiast jeśli chodzi o to, skąd pochodzi Maja Chwalińska, odpowiedź jest dla wielu zaskakująca - w mediach pojawiała się bowiem informacja, że tenisistka urodziła się w Dąbrowie Górniczej. Nic bardziej mylnego - Chwalińska urodziła się w Miechowie.

Maja Chwalińska majątek

Majątek Mai Chwalińskiej po Roland Garros będzie imponujący, jeśli chodzi o to, ile zarobiła na grze w tenisa. Polska tenisistka za dojście do finału French Open zainkasowała bagatela 1,4 mln euro.

Maja Chwalińska ile zarobiła?

Tym samym Chwalińska w Paryżu zarobiła blisko... 6 mln złotych. To zdecydowanie więcej, niż Chwalińska zarobiła w całej dotychczasowej karierze jako zawodowa tenisistka.

Maja Chwalińska partner

Partner treningowy Chwalińskiej to Czech Petr Hajek. To jeden z najważniejszych członków sztabu szkoleniowego polskiej tenisistki.

Maja Chwalińska rodzice

Rodzice Mai Chwalińskiej towarzyszą jej w Paryżu i dopingują córkę przy okazji kolejnych spotkań. Mama Chwalińskiej to Marcela, natomiast tata polskiej tenisistki to Tomasz.

Maja Chwalińska rodzeństwo

Nie ma wiarygodnych informacji na temat tego, czy Maja Chwalińska ma rodzeństwo.

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Maja Chwalińska prywatnie

Maja Chwalińska prywatnie, czyli czy polska tenisistka dzieli się prywatnymi aspektami swojego życia? Tak, Chwalińska regularnie zamieszcza wpisy na swoim koncie w serwisie Instagram, gdzie oprócz ujęć z treningów czy meczów, pojawiają się także jej zdjęcia i filmy z wycieczek czy spędzania wolnego czasu poza tenisem.

Maja Chwalińska mecz

Kolejny mecz Chwalińskiej w Roland Garros 2026 zostanie rozegrany w sobotę 6 czerwca. Wówczas polska tenisistka zmierzy się w wielkim finale zmagań singlowych z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Polsat Sport