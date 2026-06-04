Maja Chwalińska zawiesiła karierę. "Doszłam do takiego punktu..."

Maja Chwalińska robi furorę podczas Roland Garros 2026. Polka pokonała Dianę Sznajder i awansowała do finału. Jest też pierwszą w Erze Open kwalifikantką, która dotarła do tej fazy paryskiego Wielkiego Szlema.

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Droga do tego sukcesu nie była jednak łatwa. W przeszłości los nie szczędził naszej rodaczki. Pięć lat temu zawiesiła nawet karierę. Powodem była depresja.

"Doszłam do takiego punktu, w którym nie jestem już w stanie zmusić się do trenowania. Moja psychika i ciało dają mi sygnały do zrobienia przerwy i w końcu muszę je uszanować" - pisała.

Po kilku miesiącach Chwalińska wróciła wtedy do gry. Teraz jest w zupełnie innym miejscu. W sobotę 6 czerwca czeka ją mecz o tytuł Wielkiego Szlema. W finale Roland Garros zmierzy się z rozstawioną z "8" Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Polsat Sport