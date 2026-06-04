"Mogli nam strzelić więcej". Tak na temat Polaków wypowiedział się trener Nigerii

- Wynik 2:2 dobrze oddaje obraz tego meczu. Nie zapominam, że w drugiej połowie Polacy mogli nam strzelić przynajmniej dwie bramki więcej, dlatego ten remis jest dla nas cenny - powiedział były reprezentant Mali na konferencji prasowej.

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Nie ukrywał, że niektórzy jego piłkarze już wcześniej zakończyli sezon i mieli od tego czasu niewiele treningów.

- Oni byli już na wakacjach. Dlatego zrobiłem siedem zmian w przerwie. Nasz kapitan, Wilfred Ndidi, zwykle dużo więcej robi na boisku, a teraz po 60 minutach już go w zasadzie nie było - analizował.

Nigerię, która podobnie jak Biało-Czerwoni nie zakwalifikowała się do rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostw świata, czeka jeszcze sparing z Portugalią.

- Podejście będzie podobne, bo, jak już wspomniałem, moi piłkarze nie mają kondycji. Po co nam te dwa mecze w środku wakacji... - zapytał na koniec Chelle.

Było to drugie w historii spotkanie Polski z Nigerią. Pierwsze - w 2018 roku - wygrali we Wrocławiu goście 1:0.

PAP