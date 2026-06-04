MotoGP: Grand Prix Węgier. Transmisja TV i stream online

Aprilia ma nadzieję, że passa sukcesów będzie trwała nadal. Podwójne zwycięstwo w sprincie oraz podwójne zwycięstwo w wyścigu Grand Prix na torze we Włoszech dają nadzieję na kolejne solidne punkty. W zeszłym roku ta dwójka zajęła trzecie i czwarte miejsce na torze Balaton, a dzięki dodatkowej energii w 2026 roku fabryczne RS-GP będą trudne do pokonania. Zwłaszcza, że Martin wracał wtedy do formy.

Podobnie jak do formy wraca zeszłoroczny mistrz świata, Marc Marquez, który przed rokiem zdominował weekend nad Balatonem. Czy Ducati będzie w stanie dać narzędzia, aby Marc i Pecco wygrali na Węgrzech?

Niestety będzie to kolejny weekend, w którym nie zobaczymy kontuzjowanych Zarco i Alexa Marqueza. Zastąpią ich odpowiednio Cal Crutchlow i wracający do MotoGP - Iker Lecuona, który jest drugim zawodnikiem tegorocznych mistrzostw świata World Superbike.

Może to być także ostatnia wizyta MotoGP na tym torze - tym bardziej serdecznie zapraszamy na ściganie nad Balatonem.

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