Nie żyje 30-letni polski siatkarz. Zginął w katastrofie lotniczej

Siatkówka

Nie żyje Błażej Czarnecki. 30-latek zginął w katastrofie śmigłowca, którego był pilotem. Maszyna rozbiła się na na zboczu góry Lubogoszcz w województwie małopolskim. Były siatkarz występował w takich zespołach, jak LUK Lublin, ChKS Chełm czy Czarni Radom.

Siatkarz w czerwonej koszulce z numerem 7 i napisem "Widnik" w akcji na boisku.
fot. PZL Leonardo Avia Świdnik
Błażej Czarnecki

W czwartek fatalne wieści przekazał prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek. To on poinformował o śmierci Błażeja Czarneckiego, byłego siatkarza, który reprezentował barwy takich zespołów, jak m.in. LUK Lublin, ChKS Chełm czy Czarni Radom.

 

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30-latek w 2023 roku zakończył karierę siatkarską, by poświęcić się swojej pasji. Mowa o lotnictwie.

 

Niestety, czwartkowy lot Czarneckiego okazał się jego ostatnim. Pilotowany przez niego śmigłowiec rozbił się na zboczu góry Lubogoszcz w województwie małopolskim. Przyczyny katastrofy nie są znane.

Polsat Sport
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